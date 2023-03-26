ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские ВС нанесли мощные удары по бывшей войсковой части в Авдеевке, территория которой контролировалась украинскими боевиками. 14-я артиллерийская бригада «Кальмиус» задействовала для этой цели весьма грозное оружие – 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан».

Это вооружение способно разносить укрепления противника, выполненные из прочного бетона, уничтожать тяжелую бронетехнику. Укрепрайоны после нескольких ударов из этих орудий просто стираются с поверхности земли.

Телеграм-канал Народной милиции ДНР опубликовал видео ударов из этого миномета. Авторы отмечают, что сразу после залпов в бой вступают штурмовые подразделения, которые продолжают бои за Авдеевку.

Вам может понравиться

Бойцы ЧВК “Вагнер” в боях за Артёмовск используют трофейную технику

“Бьёшь врага его же оружием – что может быть лучше”. Так боец ЧВК “Вагнер” прокомментировал использование трофейной техники в боях за Артёмовск (Бахмут). РИА “Новости” “музыканты” показали одну из единиц

Interia: ясновидящий Яцковский предсказал участие польской армии в боевых действиях

Польское издание Interia опубликовало эксклюзивное предсказание известного ясновидящего Кшиштофа Яцковского из города Члухув, которое касается будущего участия Варшавы в боевых действиях на территории Украины. По словам польского ясновидящего, существует огромная

ГУР Украины: Целями ракет ВС России являются мосты через Днепр, а не объекты энергетики

Главное управление разведки Украины считает, что удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры наносится все еще будут, однако совсем не так интенсивно, как раньше. Сейчас у российских ракет появились другие цели,