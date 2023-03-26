Российские ВС нанесли мощные удары по бывшей войсковой части в Авдеевке, территория которой контролировалась украинскими боевиками. 14-я артиллерийская бригада «Кальмиус» задействовала для этой цели весьма грозное оружие – 240-миллиметровые самоходные минометы «Тюльпан».

Это вооружение способно разносить укрепления противника, выполненные из прочного бетона, уничтожать тяжелую бронетехнику. Укрепрайоны после нескольких ударов из этих орудий просто стираются с поверхности земли.

Телеграм-канал Народной милиции ДНР опубликовал видео ударов из этого миномета. Авторы отмечают, что сразу после залпов в бой вступают штурмовые подразделения, которые продолжают бои за Авдеевку.