Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Давид Арахамия во время своего интервью для британского телеканала Sky News заявил, что киевское руководство не имеет доказательств того, что белорусскими военными была пересечена украинская граница в целях участия вместе с ВС России в спецоперации.

Но в то же время, Арахамия подчеркнул, что Республика Беларусь все равно для Украины считается «агрессором», так как белорусский лидер разрешил размещение российских войск на своей территории для совершения наступления.

Украинский чиновник также выразил надежду на смену власти в Республике Беларусь и установления с Украиной «добрососедских отношений».

На официальном уровне власти Белоруссии неоднократно заявляли, что страна не участвует в специальной военной операции на территории Украины, проводимой ВС России. Также не было случаев, чтобы белорусские военнослужащие пересекали украинскую границу.