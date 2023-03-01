Как отмечает в своем материале Associated Press, модернизация вооружений словацкой армии стало настоящим благом для Украины, которая смогла заполучить старые системы вооружений республики.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, в текущий момент на территории республики дислоцируются тысячи солдат НАТО, а в небе совершают постоянные полеты самолеты союзных государств. Именно поэтому Братислава смогла передать Киеву свои истребители советского производства МиГ-29.

Как следует из материала издания, в настоящий момент на территории Словацкой Республики с населением в 5,4 миллиона человек размещаются военнослужащие из Германии, США, Нидерландов, Польши, Чехии и Словении. Это позволяет вооруженным силам страны проводить масштабную модернизацию своих систем вооружений для соответствия стандартам НАТО. В свою очередь, вооруженные силы Украины получают ЗРК С-300, тысячи ракет для РСЗО «Град», советские вертолеты и десятки единиц бронированной техники.