Ганс Кристенсен, который возглавляет проект ядерной информации Федерации американских ученых (FAS), отреагировал на заявление президент РФ Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Он отметил, что Россия таким образом ответит Соединенным Штатам, которые давно держат ядерные боеголовки в некоторых европейских странах, передает “Московский комсомолец”.

Заявление Путина прокомментировали и пользователи социальных сетей. Один из них написал, что новость об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном на Западе восприняли как нечто само собой разумеющееся. Но почему то вскинулись, когда российский лидер заявил о размещении ТЯО в Белоруссии.

«Америка разместила невероятное количество ядерных боеголовок во многих европейских странах. В чем проблема, если Россия хочет сделать то же самое в Белоруссии?», – поинтересовался комментатор из Нигерии Тоби Айоделе.

Пользователь Анджела Миллер заявила, что такого решения от Путина следовало ожидать, так как Запад только то и делал, пытаясь разбудить русского медведя.