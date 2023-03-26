Ганс Кристенсен, который возглавляет проект ядерной информации Федерации американских ученых (FAS), отреагировал на заявление президент РФ Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Он отметил, что Россия таким образом ответит Соединенным Штатам, которые давно держат ядерные боеголовки в некоторых европейских странах, передает “Московский комсомолец”.
Заявление Путина прокомментировали и пользователи социальных сетей. Один из них написал, что новость об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном на Западе восприняли как нечто само собой разумеющееся. Но почему то вскинулись, когда российский лидер заявил о размещении ТЯО в Белоруссии.
«Америка разместила невероятное количество ядерных боеголовок во многих европейских странах. В чем проблема, если Россия хочет сделать то же самое в Белоруссии?», – поинтересовался комментатор из Нигерии Тоби Айоделе.
Пользователь Анджела Миллер заявила, что такого решения от Путина следовало ожидать, так как Запад только то и делал, пытаясь разбудить русского медведя.
«Ну, уж нет, будите медведя! Что плохого может случиться, верно? А если серьезно, то не лезьте в дела Украины, Путин вас предупреждал целых два десятка лет!», -ответил ей еще один комментатор.