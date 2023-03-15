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В эфире американского телевизионного канала CBS показали реконструкцию событий инцидента, произошедшего между американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27. Примечательным является тот факт, что на опубликованных кадрах показан полностью вооруженный американский БПЛА.

По версии американского телеканала, российский истребитель Су-27 несколько раз пролетел в непосредственной близости от американского беспилотного летательного аппарата, распыляя топливо. При этом анимированные кадры изображают БПЛА ВС США MQ-9 Reaper с ракетами, размещенными под его крыльями. Напомним, что спикер Пентагона Патрик Райдер отказался отвечать на вопрос о наличии какого-либо вооружения на американском БПЛА.

По версии, озвученной российским Министерством обороны, беспилотник ВС США столкнулся с водной поверхность из-за выполнения резких маневров. Также сообщается, что американский беспилотный летательный аппарат летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района с режимом использования воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции.

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