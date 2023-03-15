Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Средства массовой информации в США начали активно публиковать материалы, посвященные падению беспилотного летательного аппарата американских вооруженных сил в акваторию Черного моря.

Как пишут авторы материала The Washington Post со ссылкой на военных ВС США, истребители воздушно-космических сил Российской Федерации распылили топливо над американским беспилотником-разведчиком и столкнулись с ним, что привело к его падению в Черное море. Журналисты назвали данный инцидент первым прямым военным столкновением между Соединенными Штатами Америки и Россией после начала украинского конфликта.

В материале Newsweek пишут, что сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил в ответ на падение американского беспилотника начать сбивать российские военные самолеты в случае их сближения с воздушными бортами США, находящимися в международном воздушном пространстве. При этом сенатор раскритиковал действия Джо Байдена, которые он описал как поведение «оленя в свете фар» перед лицом прямой угрозы со стороны иностранного государства.

Вам может понравиться

Революционные FPV-дроны способны влететь в блиндаж или люк танка

В военной промышленности возник новый тренд – развитие новых FPV-беспилотников. Эти дроны отличаются от обычных тем, что процесс управления ими происходит в очках виртуальной реальности, оператор имеет ощущение, будто сам

Россия может достичь своих целей на Украине только военным путем

Боевые действия сейчас являются основным способом для России достичь тех целей, что были поставлены на Украине. Об этом Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил представителям СМИ. Так он прокомментировал предложение,

Украинских беженцев в Швейцарии заставляют продавать личные автомобили

Беженцы из Украины, которые приехали в Швейцарию, вынуждены расставаться со своими машинами для того, чтобы получать денежные пособия. Об этом сообщает издание 20 Minuten. По данным газеты, все беженцы, которые