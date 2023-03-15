Средства массовой информации в США начали активно публиковать материалы, посвященные падению беспилотного летательного аппарата американских вооруженных сил в акваторию Черного моря.

Как пишут авторы материала The Washington Post со ссылкой на военных ВС США, истребители воздушно-космических сил Российской Федерации распылили топливо над американским беспилотником-разведчиком и столкнулись с ним, что привело к его падению в Черное море. Журналисты назвали данный инцидент первым прямым военным столкновением между Соединенными Штатами Америки и Россией после начала украинского конфликта.

В материале Newsweek пишут, что сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил в ответ на падение американского беспилотника начать сбивать российские военные самолеты в случае их сближения с воздушными бортами США, находящимися в международном воздушном пространстве. При этом сенатор раскритиковал действия Джо Байдена, которые он описал как поведение «оленя в свете фар» перед лицом прямой угрозы со стороны иностранного государства.