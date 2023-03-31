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Поставка боеприпасов с обеднённым ураном не приведёт к миру, а лишь усугубит конфликт на Украине. Такую точку зрения высказал у себя на странице в Twitter профессор экономики из США Ричард Вольф. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Ранее о поставке боеприпасов с обеднённым ураном на Украину заявили в Минобороны Великобритании. Учёный выразил мнение, что такое решение – “позорный шаг от проигрывающего правительства старой империи”.

Снаряды с обеднённым ураном обладают большей пробивной способностью, чем обычные. В то же время многие эксперты уверяют, что использование таких боеприпасов негативно отражается на окружающей среде и здоровье людей, проживающих на территории, где они применялись. Всё дело в радиоактивной пыли, которая крайне токсична, не поддаётся деактивации и при попадании в организм повышает риски возникновения серьёзных заболеваний (в том числе онкологических).

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