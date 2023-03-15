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Отсутствие каналов связи между крупными державами – одна из причин, которая может привести к началу глобального военного конфликта. Такое мнение высказал генерал из США Дэвид Бергер. Его слова приводит РИА “Новости” со ссылкой на Daily Mail.

Бергер предупредил, что в случае, если между двумя государствами не налажен контакт для урегулирования спорных ситуаций, то даже столкновение двух летательных аппаратов этих стран в воздухе может перерасти в конфликт мирового уровня. “Возможно, это мой главный страх”, – добавил генерал.

РИА “Новости” напоминает, что 14 марта над Чёрным морем произошёл инцидент с американским дроном MQ-9. Тот совершал полёт и нарушил границы. В ответ были подняты российские истребители. Беспилотник в результате маневрирования потерял управление и упал в море. Российские самолёты, как заверяли в Минобороны страны, не применяли бортовое вооружение.

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