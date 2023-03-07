Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес опубликовал пост в известной социальной сети с планом захвата полуострова Крым. По мнению генерала в отставке, украинской стороне необходимо применить дальнобойное высокоточное оружие по таким крымским городам, как Севастополь, Керчь, Джанкой и Евпатория. Это может дать ВСУ большие шансы для проникновения на территорию полуострова.

По словам Ходжеса, в результате ракетных обстрелов среди мирного населения пострадать может порядка миллиона человек. Для этих целей украинские власти намереваются выпросить у Вашингтона дальнобойные системы «ATACMS». Однако на текущий момент американское правительство подобные просьбы Зеленского отклонило.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказывался по поводу попыток возврата Крыма украинской армией. По его мнению, любые посягательства на полуостров приведут к более серьезному ответу со стороны Российской Федерации, с которым Украине справиться не удастся.