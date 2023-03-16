Башар Асад заявил, что Америка может перебрасывать на территорию Украины для участия в вооруженном конфликте исламских террористов, чтобы противостоять российским войскам. Об этом пишут РИА Новости.

Асад уточнил, что никаких доказательств этому нет, но это именно то, что следует ожидать от Соединенных Штатов. Америка регулярно перекидывает террористов из одной локации в другую, кроме того, террористы могут передвигаться и по своей воле.

Башар Асад отметил, что сирийские боевики – это те, кого также называют исламскими террористами. Он добавил, что эти преступники при совершении противозаконных действий используют религию для прикрытия. Но на Украине нет никакой религиозной войны, но несмотря на это, сирийские боевики на ее территории присутствуют.