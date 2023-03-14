Издание Al Jazeera в Катаре проанализировало российское вооружение, которое применяется в конфликте на территории Украины, и сделало свои выводы. Согласно им, противотанковый ракетный комплекс «Корнет» переносного типа может быть серьезной угрозой для танков, которые на Украину поставляют страны Запада.

По данным издания, ранее ПТРК «Корнет» применяли в Ливане. Их использовали для того, чтобы противостоять израильским боевым танкам «Меркава». Эти танки более всего близки по возможностям к «Леопардам» и «Абрамсам», которые Киев получает от западных союзников.

Поэтому есть все основания предполагать, что западные танки также будут уязвимыми для российского «Корнета».

При этом Al Jazeera отметило, что «Корнеты» отличаются от комплексов «Javelin» из США, но по некоторым параметрам заметно опережают их.