Исполнитель главной роли в новом российском сериале «Король и шут» актер Константин Плотников рассказал в своем видеоблоге на площадке YouTube, что ему повысили зарплату на его втором месте работы, где он исполняет обязанности дворника.

Актер, сыгравший Горшка, в своем блоге рассказал подписчикам о своей работе дворником, где он занимается уборкой территории Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. По словам артиста, работа в должности дворника помогает ему медитировать и выражать свое творчество.

Плотников объяснил своим подписчикам, что смотрит на территорию для уборки, как художник смотрит на пустое полотно. Как раз во время съемок своего блога актер был приглашен в офис коммунального предприятия, где ему сообщили о повышении зарплаты. Весь процесс актер снял на видео и поделился им со своими подписчиками.

Напомним, что премьера нового российского сериала «Король и шут» состоялась еще 2 марта на портале «Кинопоиск». Причем картина установила рекорд сайта по просмотрам. Только за первый день пилотную серию посмотрело более 400 тысяч человек.