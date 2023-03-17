На протяжении последнего десятилетия инженеры из разных стран разработали большое количество различных моделей электрических самолетов, но создать бесшумную модель так и не удалось по причине шума, издаваемого потоком воздуха вокруг лопастей винта. Об этом сообщается на портале Aerospace.

Группа исследователей из Технологического университета Чалмерса смогла найти закономерность возникновения шума на концах лопастей пропеллера. До сих пор данный источник шума оставался наименее изученным. После серии экспериментов ученые смогли определить роль данного вида шума по отношению к другим источникам шума винта.

В итоге исследователи смогли создать вариант пропеллера, который по своим характеристикам стал результатом компромисса между уровнем шума и эффективностью работы винта. По словам ученых, использование винта с шестью лопастями вместо привычных двух, трех и четырех позволяет уменьшить уровень общего шума сразу на 5-8 децибел при потере в тяге всего на 3,5%.

Данное изобретение должно помочь инженерам в разработке электрического самолета, способного осуществлять регулярные полеты над жилыми районами населенных пунктов без существенного дискомфорта для их жителей.