Российские военные в составе батальона «Призрак» выполняют основную роль при поддержке штурма украинских позиций под населенным пунктом Спорный. О работе аэроразведки сообщает ресурс «Рен-тв», ссылаясь на «Известия».

Сообщается, что ситуация в направлении Спорного становится все тяжелее. Украинские боевики стягивают к линии соприкосновения резервы и дополнительные формирования Нацгвардии, а также боевую технику. Но их действия внимательно контролируют бойцы «Призрака».

Аэроразведка ведет наблюдение при помощи небольших беспилотников. Если оператор дрона обнаруживает неприятеля, то передает сразу же его координаты артиллерии.

Поселок Спорное представляет собой стратегически важную точку, которая открывает прямую дорогу к Славянску. А это уже большой город и важный транспортный узел в ДНР.