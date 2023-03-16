Российские военные скорее всего подняли со дна Черного моря несколько обломков беспилотного аппарата ВВС США MQ-9 Reaper, рассказали в агентстве ABC News.

Со ссылкой на официальных представителей американских властей журналисты пояснили, что в месте падения БПЛА 16 марта было замечено большое количество российских кораблей. Какие именно обломки дрона им удалось достать, пока неизвестно. Однако уже ясно, что Соединенные Штаты проиграли России гонку за утонувшим беспилотником.

Напомним, ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что США предприняли ряд мер, чтобы не допустить попадания обломков в руки России. Однако РФ задействовала подводного робота, который обнаружил дрон на дне Черного моря. Также стало известно, что несколько обломков уже извлечены из воды, но подробности пока не разглашаются.