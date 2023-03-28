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Киевские власти признали, что российская авиация значительно превосходит силы ВВС Украины. Особенно после того, как ВКС РФ стали использовать модернизированные Су-35. Об этом сообщает американский телеканал ABC. При этом СМИ из США ссылается на слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника – передаёт РИА “Новости”.

Российская авиация и раньше доминировала в небе над Украиной. А после вывода из зоны СВО старых моделей Су-35 и заменой их на новые доминирование стало более очевидным. ABC отмечает, что сложившаяся ситуация может вызвать беспокойство со стороны Белого дома.

РИА “Новости” напоминает, что власти в Киеве надеются, что их западные союзники передадут ВВС Украины современные истребители. Впрочем, в самих странах Запада пока соответствующего решения не принято. На Украину от европейских союзников поступают только самолёты МиГ-29.

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