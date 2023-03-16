Украинские СМИ радостно заявляют о скором получении от Запада около 700 танков, которые уж точно «обеспечат победу» ВСУ. Однако на самом деле ситуация выглядит немного по-другому.

Не стоит забывать, что подавляющее большинство «западных танков» – это Т-72, которые в некоторых случаях модернизированы Польшей до версии PT-91. Украинские боевики умеют неплохо их использовать, но это все же не боевые машины натовского образца. И в этом году именно они будут главным противником ВС России.

Что касается западных танков Challenger, Leopard-2 и Abrams, их Киев получит не более 150 единиц. Причем получит не сразу, а по частям, что существенно осложняет задачу организации крупного наступления. Еще 100 боевых машин – это Leopard-1, которые сложно назвать современными.

То есть, техники натовского образца ВСУ получат на пять танковых батальонов, которые будет сложно совместить в единый ударный кулак. Следовательно, построить на этих боевых машинах серьезную армию, на что-то претендующую, Киев сможет лишь через несколько лет. Для этого ему нужно «всего лишь» пережить специальную военную операцию, которая к тому времени может давно закончиться. Причем совсем не в пользу Украины.