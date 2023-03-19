Как сообщает в своем материале обозреватель издания 19FortyFive Джек Бакби, снятие с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) генерала вооруженных сил Украины Эдуарда Москалева может свидетельствовать о серьезных разногласиях между ним и украинским президентом Владимиром Зеленским.

В материале издания отмечается, что нельзя не учитывать возможные разногласия между бывшим командующим ООС и украинским президентом. Американский журналист Джек Бакби делает такой выводы, основываясь на том факте, что никто из высокопоставленных лиц в Украине не стал обосновывать причину снятие Москалева с занимаемой должности.

Также, по мнению американского обозревателя, данное увольнение может быть связано с будущим наступлением украинской армии на территории Донбасса, подготовка к которому уже идет полным ходом. Напомним, что в понедельник Офис украинского президента выложил на своем сайте указ об увольнении Эдуарда Москалева с занимаемой им должности командующего ООС.