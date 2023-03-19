США и Великобритания фактически отложили на долгий срок возможные поставки Украине своих боевых самолетов. Тем не менее, в перечне потенциальных предложений Киеву все еще рассматриваются другие типы истребителей из стран-членов НАТО, указывает в интернет-издании «1945» (19FortyFive) военный обозреватель Кристиан Орр, бывший аналитик ЦРУ. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Великобритания, как и США, начала обучение украинских пилотов полетам на реактивных истребителях стандарта НАТО. Однако ажиотаж по поводу этого события заметно поутих, когда министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Великобритания не планирует отправлять в Киев истребители Eurofighter Typhoon из парка Королевских ВВС, мотивируя это тем, что данные самолеты «будут слишком сложными для Украины».

Но остаются и другие варианты поставок Киеву истребителей из стран-членов НАТО. Кристиан Орр назвал три основных.

МиГ-29 из Польши

В начале украинского конфликта было много разговоров о возможности того, что Польша поставит Киеву часть своих МиГ-29 Fulcrum, но в большей степени это было пиар-акцией польских властей, считает Орр. С максимальной скоростью 2,25 Маха и внушительной комплектацией вооружений, включающей 30-мм скорострельную авиапушку Грязева-Шипурова ГШ-30-1 и шесть узлов подвески бомб или ракет, с обшей грузоподъемностью 4 000 кг, МиГ-29 по-прежнему является очень грозной боевой машиной.

«Для Польши было бы выгодно отправить свои «Фулкрумы» на Украину, особенно если учесть, что эти истребители 4-го поколения в любом случае должны быть заменены. Польское правительство уже заказало 48 южнокорейских самолетов KAI T-50 Golden Eagle, которые на польском языке будут официально обозначаться как FA-50PL, и предназначены именно в качестве замены как Су-22, так и МиГ-29.

А поскольку ВВС Украины уже используют самолеты советского производства, это устранит необходимость в переходном этапе обучения, который был бы необходим для следующих двух гипотетических кандидатов в списке», – пишет Орр.

F-16 Fighting Falcon

Истребители F-16 производства США состоят на вооружении нескольких стран НАТО. В том числе и в упомянутой выше Польше имеются самолеты сравнительно новой версии F-16-C/D Block 52, оснащенные современными блоками электроники и авионики, и вооруженные ракетами класса «воздух-воздух» – AIM-9X Sidewinder с тепловым наведением для ближнего боя и усовершенствованными AIM-120C Slammer средней дальности (AMRAAM), а также другими боеприпасами прямой атаки.

Варшава приобрела эти самолеты еще в 2006 году, и таким образом поляки стали первой страной из бывших союзников по Варшавскому договору, эксплуатирующей F-16. «Если пилотов польских ВВС оказалось возможным эффективно переобучить на F-16, не говоря уже о подобном для неевропейских летчиках-истребителях, таких как из иракских ВВС, то почему так много говорится о сложности обучения пилотов ВВС Украины?», – отмечает обозреватель 19FortyFive.

По его мнению, за этим стоят чисто внутриполитические причины в самой Америке. С учетом того, что высокопоставленные законодатели Республиканской партии, такие как председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса Майк Маккол, усиливают критику администрации Байдена за отказ отправить американские истребители на Украину, идея поставки Киеву новой версии F-16 Viper «вполне может получить новый виток жизни».

Dassault Mirage-2000

Еще в конце января президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что «не исключает» отправки Украине реактивных истребителей, хотя официальных запросов Киева еще не поступало.

Совершив свой первый полет в марте 1978 года, Mirage-2000 впервые поступил на вооружение ВВС Франции еще в 1984 году. Он развивает максимальную скорость 2,2 Маха и вооружен двумя 30-мм револьверными пушками DEFA 554, а также девятью узлами подвески грузоподъемностью до 6 300 кг различных типов боеприпасов классов «воздух-воздух» или «воздух-земля».

«Франция, безусловно, имеет богатый опыт экспорта вариантов своей серии истребителей Mirage различным иностранным заказчикам. В частности, Mirage-2000 ранее уже экспортировался целому ряду неевропейских военных заказчиков, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Тайвань, так что, по крайней мере теоретически, предоставление их Украине не должно казаться слишком надуманным», – указывает Орр.