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Западные политики и аналитики занервничали после заявления президента России Владимира Путина о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Это может стать одним из факторов, которые обеспечат РФ победу в специальной военной операции, считают авторы американского издания 19FortyFive.

В публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», они отмечают, что для Европы размещение в Беларуси ядерного оружия – это серьезная проблема, так как российские носители способны доставлять боеголовки даже в самые дальние точки континента. Именно поэтому у многих политиков появился ряд опасений, стоит ли продолжать злить Москву и тем самым создавать дополнительную эскалацию.

При этом авторы уверены, что Россия не станет применять тактические ядерные заряды, чтобы обеспечить себе победу на Украине. У нее вполне достаточно других видов вооружений, а целей, по которым хотелось бы ударить ТЯО, у Киева просто нет. Чтобы добиться своего, ВС РФ достаточно прорвать оборону украинской армии, выйти на желаемые рубежи и украинские власти сами будут готовы пойти на уступки.

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