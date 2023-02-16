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Журналистка и политический обозреватель телеканала Fox News Томи Ларен написала на своей страничке в социальной сети о том, что американский президент Джо Байден вместо того, чтобы разобраться с ужасной химической аварией на территории Огайо, полностью сосредоточился на украинском конфликте.

Ларен написала, что в Огайо может случиться ужасная экологическая катастрофа из-за химической аварии, но Джо Байден и Пит Буттиджич (министр транспорта США) просто «пропали без вести». Американская журналистка добавила, что если бы этот поезд с химическими веществами сошел бы с рельс на территории Украины, тогда американским чиновникам не было бы наплевать на эту аварию.

Напомним, что в начале февраля на территории Соединенных Штатов Америки произошла трагическая авария на железной дороге, получившая уже название «Чернобыль в Огайо». Сообщается, что в окрестностях небольшого городка Ист Пэлестайн опрокинулся целый состав с цистернами, содержащими химические вещества, на железной дороге.

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