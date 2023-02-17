В беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» американский журналист Джон Дуган раскрыл детали подготовки и осуществления диверсии на магистральном газопроводе «Северный поток».

Новые подробности подготовки терактов на газопроводах стали известны журналисту из США после того, как он получил анонимное письмо на зашифрованную почту Proton Mail от одного из европейских военных, который принимал участие в учениях НАТО Baltops-22.

Дуган рассказал, что из письма он узнал о том, что во время учений была замечена группа странных водолазов из США. Они должны были заниматься отработкой разминирования местности, но при себе у них не было необходимого оборудования. По словам журналиста, вместо этого группа американских аквалангистов имела в своем распоряжении секретные системы для глубоководного погружения МК29.

По мнению американского журналиста, власти Германии ведут себя очень странно, так как позволяют «топить собственную страну». Поэтому он считает, что немецкое правительство полностью зависит от США. Дуган отметил, что власти таких стран, как Дания, Германия, Швеция и Великобритания прекрасно знают виновного в организации взрывов, но пытаются скрывать это всеми силами.

Однако американский журналист добавил, что далеко не все военнослужащие армий европейских стран согласны с такими методами влияния на другие страны, поэтому он и получил анонимное письмо, раскрывающее подробности организации взрывов.