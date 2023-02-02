Жители Зеленогорска призывают предотвратить вырубку леса ради строительства школы

Зеленогорск в Курортном районе Петербурга может лишиться части хвойного леса из-за строительства элитной школы-пансиона. Местные жители требуют предотвратить вырубку леса и предлагают письменно изложить свои требования на сайте Комитета градостроительства и архитектуры.

Проект элитной школы предоставила корпорация «Газпром», которая ранее получила территорию леса для застройки от Смольного. По словам защитников леса, власти Петербурга могли бы предоставить «Газпрому» другую территорию, ведь в окрестностях множество мест, где можно было бы построить школу.

«В окрестностях Петербурга множество брошенных пионерских лагерей, детских санаториев, летних баз детсадов и пр. Но для своей “школы-пансиона” газпромовцы хотят вырубить замечательный курортный хвойный лес! Нельзя дать совершиться этому злу!», – сообщает «Живой город».

Жители Зеленогорска рассказали, что территорию леса отнесли к жилой застройки еще в 2005 году. Отмечается, что некоторым деревьям там от 60 до 120 лет, также в лесу водятся растения и животные из красной книги.

Петербуржцы из Курортного района неоднократно просили губернатора Северной столицы Александра Беглова обратить внимание на угрозу уничтожения хвойного леса и даже собрали более 1500 подписей в защиты зеленой зоны. Однако в ответ горожане получают лишь стандартные отписки со ссылкой на Фонд социальных инициатив Газпрома, который отвечает за строительство школы на 2000 мест.

Ранее проверку информации о предстоящей вырубке участка леса в Зеленогорске начал Следственный комитет РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.