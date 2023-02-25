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На подконтрольной вооруженным силам Украины территории Донецкой Народной Республики в Константиновке прозвучал мощный взрыв в одной из промышленных зон города. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает ряд Телеграм-каналов.

Местные жители отмечают, что над территорией одной из промышленных зон города поднимаются густые клубы серого дыма. Однако официальной информации о пораженном объекте пока что не поступало. Сегодня 25 февраля во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, включая территории временно оккупированные украинскими вооруженными силами.

Напомним, что 24 февраля 2022 года на территории Украины по распоряжению российского президента вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию. Основной целью СВО является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса, которые на протяжении 8-ми лет терпели обстрелы со стороны украинской армии.

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