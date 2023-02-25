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Как сообщает в своем материале издание «Аргументы и Факты», на побережье океана возле одного из японских городов местные жители обнаружили странный железный шар диаметром в 1,5 метра.

О странной находке жители города Хамамацу сразу же сообщили представителям правоохранительных органов. Прибывшие на место японские полицейские сразу же оцепили место в радиусе 200 метров, где был найден странный железный предмет.

Береговая охрана Японии начала расследование, каким образом шар из железа оказался на побережье. Сообщается, что обнаруженный предмет имеет правильную шарообразную форму, состоит из железа, покрытого следами ржавчины. Также с двух противоположных сторон шара находятся специальные выступы, за которые его можно закрепить к чему-либо.

Данные рентгеновского сканирования показали, что шар внутри полый. Местные власти уже выдвинули предположение, что находка может являться частью старого швартового буя, который используется в море в качестве альтернативы якорной стоянки для торговых судов.

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