ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения между Москвой и Киевом. Однако, это не более, чем пиар-ход перед выборами, считает эксперт и кандидат политических наук Павел Фельдман.

Ранее Трамп в ходе своего выступления во Флориде пообещал, что если он станет президентом США, то сразу же сделает звонки Путину и Зеленскому и убедит их встретиться и обсудить варианты прекращения украинского вооруженного конфликта.

Эксперт оценил шансы экс-президента США разрешить конфликт между Россией и Украиной. Он отметил, что за те четыре года, что Трамп находился у власти, он действительно доказал свою способность решать какие-то невероятные вопросы международного уровня. Именно экс-президент США уговорил подписать договор о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Вам может понравиться

Америка отправит в Киев четыре машины огневой поддержки на базе М2 Bradley

Соединенные Штаты Америки не отступают от заданного курса и продолжают «накачивать» Украину тяжелым вооружением. Теперь стало известно о планах отправить в Киев четыре машины огневой поддержки Bradley. Они войдут в

В Москве впервые за зиму намело сугробы высотой 38 см

В Москве природа установила очередной рекорд. За прошедшие выходные высота сугробов в столице нашей страны достигла максимальных значений за эту зиму. Снежный покров увеличился до 38 сантиметров. Об этом сообщил

Марочко: ВСУ укрывают военных и технику в промзоне Артемовска

Подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ всеми способами желает удержать Бахмут (прежнее название Артемовск), поэтому регулярно осуществляет переброс резервов. По словам Марочко, украинские подразделения