Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения между Москвой и Киевом. Однако, это не более, чем пиар-ход перед выборами, считает эксперт и кандидат политических наук Павел Фельдман.

Ранее Трамп в ходе своего выступления во Флориде пообещал, что если он станет президентом США, то сразу же сделает звонки Путину и Зеленскому и убедит их встретиться и обсудить варианты прекращения украинского вооруженного конфликта.

Эксперт оценил шансы экс-президента США разрешить конфликт между Россией и Украиной. Он отметил, что за те четыре года, что Трамп находился у власти, он действительно доказал свою способность решать какие-то невероятные вопросы международного уровня. Именно экс-президент США уговорил подписать договор о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.