В октябре прошедшего года итальянскому политику Берлускони исполнилось 86 лет, в честь дня рождения российский президент Владимир Путин отправил ему русскую водку в подарок. В ответ на это Владимир Зеленский, глава Украины, отметил, что точно так же может выслать алкоголь для Берлускони, при этом украинский напиток будет иметь отличное качество.

Зеленский пояснил, что слышал о словах Берлускони, но не знаком с итальянским политиком лично. Он задался вопросом, если тот любит водку, то Киев тоже может переслать свой национальный напиток ему в подарок. Об этом лидер Украины рассказал в ходе интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Берлускони отметил, что кроме 20 бутылок отличной русской водки российский президент прислал ему письмо с трогательным содержанием. В ответ политик из Италии отправил президенту России итальянское игристое вино и такой же трогательный ответ в письме.