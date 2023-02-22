Владимир Зеленский, украинский президент, в своем заявлении упрекнул итальянского политика Сильвио Берлускони в его высказывании относительно вооруженного конфликта и обвинил в том, что ему неизвестно, что такое ужасы войны и что такое находиться под бомбардировками.

Неделю назад Берлускони раскритиковал политику украинского президента и заявил, что тому просто было необходимо прекратить бомбить две донбасские республики, что предотвратило бы военный конфликт. Бывший премьер Италии отметил, что негативно оценивает политику правительства Украины и отверг какую-либо возможность переговоров с Зеленским.

При этом есть информация, что в детстве Берлускони жил в Милане. Город в 1943 году находился под мощными бомбардировками. Берлускони на тот момент было около 7 лет. Тогда жертвами бомбардировок стало более двух тысяч жителей Милана, в городе было полностью уничтожено 14 тысяч зданий.