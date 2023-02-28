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Наемники из зарубежных стран, которые воюют на Донбассе на стороне Украины, не хотят ехать в зону боевых действий из-за того, что изменились погодные условия. Произошло резкое потепление воздуха, из-за этого наступила сырость и все тонет в черноземе, рассказал Андрей Марочко, представитель ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме этого, около Сватово наблюдается подъем грунтовых вод. Большинство окопов и позиций ВСУ затоплены, в таких условиях приходится находиться военным Украины. Из-за этого солдаты ВСУ заболевают острыми респираторными заболеваниями и пневмониями.

При этом командование ВСУ не хочет вывозить с позиций своих военных, а наемники из стран Запада совсем отказываются воевать в таких условиях.

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