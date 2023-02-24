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Как следует из информации в открытых источниках, западные страны, поддерживающие киевский режим, предали Украине уже половину из обещанных танков. Однако в это число не вошли современные танки западного производства, поставки которых ожидаются только весной этого года.

Всего лидеры коллективного Запада обещали поставить вооруженным силам Украины боевых машин в количестве 730 единиц. При этом 300 танков Украине было поставлено Польшей, 40 боевых машин – Чехией и еще 20 – Словенией. Такие данные приводятся проектом Кильского института мировой экономики под названием Ukraine Support Tracker. Сотрудники немецкого института ведут учет обещанной и поставленной военной техники для Украины.

Как следует из статистических данных проекта, основным танком, поставляемым в ряды вооруженных сил Украины странами Запада, стала советская боевая машина Т-72 в различных модификациях. Доля данного танка в общих поставках составляет примерно 50%.

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