Лидеры европейских стран стали совершать свои прежние ошибки в отношении ввода антироссийских санкций, что и в 2014 году. В десятом санкционном пакете Запад решил запретить ввоз в Российскую Федерацию европейской сантехники. А вот таких глобальных отраслей, как атомная и алмазная, они не коснулись. И это связано с зависимостью ЕС от данных российских сфер. Поэтому, по мнению публицистов издания «Свободная пресса», обещанные поставки для ВСУ тяжелой техники могут быть сорваны по надуманным европейским руководством причинам.

Профессор Университета Павия Гастон Брекчия, специализирующийся на истории Ближнего востока и Европы, в своем интервью для FanPage подверг сильной критике «украинскую стратегию» Североатлантического альянса.

Брекчия сравнил обещанную Западом военную технику для Украины с помощью «глазными каплями» умирающему человеку. Он подчеркнул, что слишком медленные поставки бронированной западной техники не могут позволить полноценно обучить украинских бойцов полноценно ею пользоваться. По словам эксперта, не может быть и речи о возможности украинской армии совершить контрнаступление. Ведь Запад не станет помогать Украине переломить ход конфликта.