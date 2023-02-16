Непрерывные просьбы к Западу о деньгах и вооружении со стороны украинского руководства правительства уже не вызывают удивления, даже в вопросе получения истребителей и крылатых ракет, отмечает итальянский военный сайт Analisi Difesa, и делает обзор наиболее вероятных типов западных боевых самолетов для поставок Киеву. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

За последний год ВВС Украины, которые в настоящее время оснащены самолетами российского/советского типа (МиГ-29, Су-27 и Су-25), уже получили авиационную помощь от некоторых стран НАТО, имевших у себя на вооружении истребители советского производства.

В частности, Польша отправила Киеву запасные части и вооружение для МиГ-29 и выразила готовность поставить весь свой парк из 30 истребителей этого типа. Словакия, располагая примерно десятком МиГ-29, сделала то же самое. Болгария и Северная Македония передали соответственно 14 и 4 штурмовика Су-25 неназванному «партнеру по НАТО», с целью последующей их передачи Киеву.

В Analisi Difesa также напомнили, что еще прошлым летом Вашингтон объявил о плане стоимостью 100 миллионов долларов по обучению в США украинских пилотов полетам на F-16, F-15 и A-10. Немногим позднее официальный представитель командования ВВС Украины полковник Юрий Игнат заявил о стремлении Киева иметь до 200 истребителей F-16.

«Необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одной моделью многоцелевого самолета западного типа. Какой это будет тип, сейчас определяется, и наиболее вероятным кандидатом является F-16. Понятно, что мы не можем получить их все сразу, плавный переход на новый многоцелевой самолет требует времени», – сказал он.

В то же время Зеленский публично просит всех союзников поставить Украине истребители «любых» типов, что расчищает поле для различных гипотез. Тем более, что «растущее приобретение истребителей пятого поколения F-35A многими военно-воздушными силами НАТО, делает доступным большое количество старых самолетов, которые все еще способны летать», либо, как минимум, послужить источником запчастей, указывают западные военные аналитики.

По их мнению, подержанные F-16, включая их более старые версии, могут поставлять Норвегия, Бельгия, Голландия, Дания и, конечно же, США. Компания Lockheed Martin еще в конце января заявила, что готова поддержать любые поставки F-16 в Украину и увеличить производство. Хотя Бельгия уже дала понять, что не намерена жертвовать свои истребители, о чем заявил премьер-министр Александр Де Кроо в кулуарах Европейского совета в Брюсселе.

Что касается Италии, она пока что противится отправке Киеву «наступательных» вооружений, как неоднократно указывал министр иностранных дел Антонио Таджани, хотя в последние месяцы Рим поставил Украине противотанковые ракеты и артиллерийские вооружения.

Вопрос о боевых самолетах для Киева, которые активно продвигал Зеленский в своем недавнем «европейском турне», осложняется еще и тем, что у Лондона, Парижа и Берлина попросту нет наиболее желанных украинскими ВВС истребителей F-16.

Зато немцы и британцы (теоретически, и Италия тоже) могли бы уступить Украине несколько десятков своих «Тайфунов» из Первого транша (в основном выведенных в резерв из-за необходимости модернизации до новых стандартов НАТО) и «Торнадо» (способных нести на борту крылатые ракеты Storm Shadow, которые Лондон, похоже, намечает поставить Киеву), а во Франции десятки «Миражей-2000» лишь недавно сняты с вооружения в рамках их замены на «Рафали». То же самое касается Испании, имеющей Eurofighter Typhoon.

«В то же время ясно, что принятие на вооружение каждого нового типа истребителя с необходимой линией поддержки, системой обучения пилотов и техников, вооружением и электронным оборудованием занимает несколько лет в мирной стране с нетронутыми базами и промышленными предприятиями. Последних особенностей у Украины уже нет, учитывая, что даже ее бронетехника отправляется для ремонта и обслуживания на заводы, расположенные в Польше, Словакии и Чехии», – подчеркивает Analisi Difesa.

Издание отмечает: внедрение нескольких различных моделей (включая Tornado, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000 и F-16 – а ведь еще рассматривается и шведский Gripen) было бы непомерно дорого и крайне сложно с точки зрения логистики и обучения, если только не планируется в действительности развертывать их за пределами Украины или нанимать западных пилотов и техников с риском обострения эскалации с Россией.

Впрочем, в Лондоне уточнили, что «это будут долгосрочные поставки», что означает, скорее всего, их нацеленность на переоснащение ВВС Украины западными самолетами в период уже после текущего конфликта. Поэтому, считает Analisi Difesa, «бессмысленно рассчитывать, что эти самолеты смогут в короткие сроки противостоять силам Москвы».

По мнению итальянского издания, активное обсуждение поставок западных истребителей Украине ведется в большей степени с расчетом на политические и коммерческие аспекты в контексте конкуренции, где основные западные военные производители «уже начали бороться за будущее переоснащение украинских войск в условиях, когда Запад предвидит, что конфронтация с Москвой примет форму новой и затяжной холодной войны».

«Этот перспективный бизнес для оборонной промышленности тесно связан с поставками на Украину, и неизбежно он будет финансироваться ЕС, Соединенными Штатами и отдельными членами Атлантического альянса, когда все эти страны смогут выделить крупные ассигнования на закупку большого количество вооружений и военной техники в рамках собственных заказов», – заключает Analisi Difesa.