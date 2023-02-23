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Немецкий канцлер Олаф Шольц придерживается зигзагообразной политики в отношении поставок военной техники для вооруженных сил Украины. Такое заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника приводит издание Welt.

Как сообщает Мельник, канцлер ФРГ Шольц объявил о предоставлении военной помощи Украине через несколько дней после начала боевых действий в феврале прошлого года. Таким образом, по словам замминистра иностранных дел Украины, немецкий канцлер сделал «эпохальное заявление, нарушающее все табу для Германии».

Однако практическая реализация, озвученного заявления, как считает Мельник, слишком запаздывает и больше напоминает зигзагообразный курс, а не «прямое стратегическое продвижение вперед». Поэтому он призвал Шольца отбросить в сторону все красные линии, которые канцлер ФРГ прочертил собственными руками, и начать поставлять ВСУ все необходимое вооружение.

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