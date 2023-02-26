Как заявляет заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, украинские вооруженные силы уже этой весной планируют перейти в масштабное контрнаступление на территорию Российской Федерации.

По словам Скибицкого, украинская армия попытается захватить Крым военным путем. При этом мощная контратака подразделений ВСУ на южном фронте, по мнению представителя ГУР Украины, будет сопровождаться массовыми ракетными ударами по складам с боеприпасами и аэродромам на территории Российской Федерации.

В пример, Скибицкий приводит военные склады в окрестностях Белгорода, откуда, по его мнению, постоянно снабжаются российские подразделения, атакующие территорию Украины. Также представитель ГУР Украины отметил, что главный удар будет осуществлен на Херсонском направлении, чтобы ВСУ смогли перерезать сухопутный путь в Крым, соединяющий полуостров с территорией Российской Федерации.