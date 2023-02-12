Власти Японии выдали разрешение на сброс радиоактивной воды, которая используется для охлаждения поврежденных реакторов АЭС «Фукусима-1», в океан. При этом эколог из Австралии Джим Смит, изучающий уже на протяжении 30 лет влияние радиации на окружающую среду, считает этот шаг лучшим решением.

На сегодняшний момент в окрестностях станции построено более 1 тысячи резервуаров для хранения более 1 миллиона тонн радиоактивной воды. При этом представители Токийской электроэнергетической компании сделали заявление, что им не хватает выделенного на суше места для хранения зараженной воды. По этой причине власти Японии выдали разрешение сбросить радиоактивную воду в Тихий океан.

Такое решение японские власти приняли из-за того, что все сточные воды с АЭС были очищены от большинства радиоактивных элементов, таких как, кобальт-60, цезий-137 и стронций-90. Однако в составе очищенной воды все равно остается радиоактивный тритий.

Японские ученые провели исследование и обязали перед сливом радиоактивной воды значительно разбавить ее чистой водой. По мнению эколога Джима Смита, данная процедура позволит в значительной степени минимизировать заражение радиацией водных ресурсов. По расчетам японских ученых радиационный фон в регионе не превысит допустимых показателей после сброса отходов.

Однако правительство Южной Кореи уже заявило, что сброс радиоактивной воды будет представлять собой реальную угрозу окружающей среде в регионе. Также против данного мероприятия выступает и профсоюз рыбаков Японии.