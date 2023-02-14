Если украинская группировка в Артемовске (Бахмут) не сможет удержать город, то вера Запада в Зеленского может значительно пошатнуться. Такое заявление сделал автор американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

Журналист сообщает, что удержание Артемовска для ВСУ обходится невероятно дорогой ценой. К тому же, подразделения ВС России планомерно продвигаются вперед и на других участках фронта. На данный момент происходящие события являются критическими для украинской стороны, так как ВСУ несут значительные потери по всем фронтам.

Автор материала пишет о том, что в Артемовске ВСУ столкнулись с такой ситуацией, когда необходимо сделать выбор между удержанием позиций и сохранением жизни украинской армии, чтобы иметь возможность бороться в других сражениях.

Напомним, что военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские войска взяли в кольцо порядка 1.5 тысячи украинских боевиков в селе Парасковиевка.