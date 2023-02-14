Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если украинская группировка в Артемовске (Бахмут) не сможет удержать город, то вера Запада в Зеленского может значительно пошатнуться. Такое заявление сделал автор американского издания The Wall Street Journal (WSJ).

Журналист сообщает, что удержание Артемовска для ВСУ обходится невероятно дорогой ценой. К тому же, подразделения ВС России планомерно продвигаются вперед и на других участках фронта. На данный момент происходящие события являются критическими для украинской стороны, так как ВСУ несут значительные потери по всем фронтам.

Автор материала пишет о том, что в Артемовске ВСУ столкнулись с такой ситуацией, когда необходимо сделать выбор между удержанием позиций и сохранением жизни украинской армии, чтобы иметь возможность бороться в других сражениях.

Напомним, что военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские войска взяли в кольцо порядка 1.5 тысячи украинских боевиков в селе Парасковиевка.

Вам может понравиться

Врачей в США призвали публиковать в TikTok видео о здоровом питании и похудении

Как сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на материал журнала Public Health, группа исследователей из Городского университета Нью-Йорка выяснила, какие именно видео о похудении и здоровом питании набирают большую популярность в

Десантники ВС РФ занимаются созданием новых укрепрайонов на освобожденных от ВСУ позициях в ЛНР

Военный корреспондент РИА Новости побывал на передовых позициях российских десантников и показал, как военнослужащие ВС РФ занимаются проведением фортификационных работ на новых, освобожденных от солдат ВСУ, позициях на территории ЛНР.

СП: судьба Бахмута будет решена в течение 10 дней

Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», министр иностранных дел Украины Кулеба в очередной раз сделал очень странное заявление. Глава украинского МИД заявил, что в годовщину начала СВО в