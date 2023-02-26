Обозреватель американского издания The Washington Post Джош Роджин опубликовал статью, в которой отметил высказывания некоторых украинских депутатов о том, что Украина вряд ли сможет одержать победу в конфликте. Об этом сообщает URA.RU.

И хотя на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис сказала, что в украинском конфликте время находится «не на стороне Путина», многие официальные украинские лица не согласны с данным высказыванием. Бесконечность конфликта для них уже означает победу Путина, ведь страна будет полностью потеряна в ее первоначальном виде.

Журналист отмечает обеспокоенность украинских политиков тем, что администрация американского президента не изъявляет желания поддерживать выбранную киевским руководством стратегию, заключающуюся в активном ведении боевых действий. Поэтому США не отправляют именно то вооружение, которое запрашивает Зеленский.

По итогу, по мнению Роджина, следование стратегии Запада приведет Украину к тому состоянию, когда она может и вовсе перестать существовать.