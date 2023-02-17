Директор Института Рейгана и бывший заместитель начальника штаба комитета палаты представителей США по вооруженным силам Роджер Закхейм в своем материале для газеты The Washington Post написал о том, что организация работы американских оборонных предприятий по принципу производства вооружений по схеме «точно в срок» является «ахиллесовой пятой» Соединенных Штатов Америки.

Военный эксперт отмечает, что подобная схема производства прекрасно работает в случае удовлетворения немедленного спроса, но для реализации концепции национальной обороны она не подходит. Закхейм обращает внимание, что конфликт на территории Украины хорошо продемонстрировал всем странам тот факт, что вооружение должно быть произведено задолго до того, как начинаются реальные боевые действия.

Напомним, что Роджер Закхейм раньше был ответственным за ежегодное принятие закона о государственной обороне и части бюджета, направленного на развитие вооруженных сил США. В настоящий момент Закхейм является участником специальной комиссии конгресса США по стратегии национальной обороны.