Как сообщает в своем материале немецкое издание Welt am Sonntag, ссылаясь на Министерство финансов ФРГ, общая сумма замороженных российских активов на территории Германии с момента начала спецоперации составила 5,32 миллиарда евро.

Как следует из материала издания, данные средства принадлежат российским компаниям и физическим лицам, попавшим в список введенных ЕС санкций, а также Центральному банку России.

Напомним, что сразу же после начала СВО западные страны ввели несколько пакетов санкций против Москвы. Данные ограничения включают в себя также и заморозку почти половины всех валютных резервов Российской Федерации на общую сумму примерно в 300 миллиардов долларов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что Запад решил придерживаться долгосрочной стратегии по ослаблению и сдерживанию развития России. При этом введенные санкции, по словам российского лидера, нанесли серьезный удар всей мировой экономике.