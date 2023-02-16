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Из-за серьезных противоречий в рядах Североатлантического альянса, а также истощения арсеналов НАТО киевский режим оказался в безвыходном положении. Он уже не может не продолжать боевые действия, так как Запад ставит ему все новые задачи, однако вести бои ему просто нечем, сообщает издание «Взгляд».

Авторы публикации поясняют, что на встрече в формате «Рамштайн» министры обороны Альянса не приняли ни одного важного для Киева решения. Они не дали президенту Зеленскому дальнобойные ракеты и истребители, но при этом поставили несколько новых задач. Одна из них – демонстрировать хоть какие-то успехи, захватывая населенные пункты, находящиеся под контролем ВС РФ.

Сделать это Киев не в состоянии. Он с трудом держит оборону, постоянно жалуясь на нехватку оружия и боеприпасов. Запад же не особо торопится отправлять танки в нужном количестве. Снарядов же вообще нет, поэтому было принято решение увеличить объем их производства предприятиями ВПК.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес порекомендовал ВСУ более экономно тратить боеприпасы, Германия заявила об уменьшении количества танков, которые получит Киев. Ни одного решения, которое способствовало бы усилению ВСУ, участники встречи не приняли, поэтому Украина оказалась в тупике.

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