Как сообщает в своем материале газета «Взгляд», заявление главы Турецкого космического агентства (Turkiye Uzay Ajansi) Сердара Хусейна Йылдырыма о существовании космического оружия, способного вызывать природные катаклизмы, вызвало огромное количество дискуссий в Сети на фоне разрушительных землетрясений в Турции.

По словам главы Турецкого космического агентства, существует технология запуска десятиметровых стержней из титанового сплава с борта специальных спутников Warrior в любую точку на планете. За счет ускорения свободного падения и образовавшейся кинетической энергии данные стержни могут проникать вглубь Земли на 5 километров, что вызывает землетрясение магнитудой в 7-8 баллов.

Однако в пример можно привести современное оружие, использующее кинетическую энергию – баллистические ракеты. При запуске такой ракеты, она выходит в космическое пространство и возвращается на Землю со сверхзвуковой скоростью до 15 махов. Но даже такой скорости и одной только кинетической энергии недостаточно, чтобы поразить цель, поэтому боеголовки ракет оснащают взрывчаткой или ядерным зарядом.

Как следует из докладной записки с испытаний баллистической ракеты, которые были произведены на военном полигоне Кура, 3 июня 1958 года после попадания в цель головной части ракеты Р-7 без взрывчатого вещества образовалась воронка диаметром в 27 метров и глубиной 4,5 метра. При этом выброс грунта вперед составил примерно 1000 метров, по сторонам 350 метров, а назад до 200 метров. Размеры воронки впечатляют, но о пробивании грунта на глубину в 5 километров речи не идет.