Мультимедийная всероссийская выставка под названием «Украина. На переломах эпох» будет открыта в Санкт-Петербурге 24 февраля и проработает до апреля.

В качестве экспонатов для выставки будут использованы артефакты, которые специалисты Кронштадтского парка «Патриот» собрали в зоне спецоперации на Украине.

Роман Залесов, куратор выставки, рассказал, что на выставке будет представлена инсталляция, которая включает трофеи спецоперации. В нее войдут радиостанции, документы, отличительные знаки, амуниция и даже дрон-разведчик.

Если посмотреть на эти экспонаты, то сразу становится ясно, кто является нашим врагом, так основная часть вооружения – зарубежная, отметил Залесов.

Дополнена экспозиция будет и мультимедийными материалами, которые позволят увидеть карты, фотографии и плакаты.