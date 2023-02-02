Денис Ярославский, командир одного из подразделений ВСУ, заявил, что под Бахмутом (совр. название Артемовск) воюют суперквалифицированные военнослужащие российской армии. Его слова процитировали в отчете ISW (Институт изучения войны в Соединенных Штатах Америки).

Со слов украинского командира, российские суперквалифицированные ВС дополняют работу штурмовых подразделений «Вагнера». Такая тактика применялась при окружении населенного пункта. Также в отчете приводятся данные, что киевский режим допускает отступление ВСУ из Бахмута, что сохранить жизни своих бойцов.

Ярославский отметил, что высшее командование придет к такому решению, если возникнет риск полного окружения города.

Ранее Сергей Череватый, военнослужащий Восточной группировки ВСУ, рассказал, что командование разработало различные варианты действий, которые будут применяться в случае непредвиденных обстоятельств.