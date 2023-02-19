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Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и поселок Зацево, расположенный под Горловкой Донецкой Народной Республики. Соответствующую информацию передали 19 февраля в ДНР СЦКК.

Согласно сообщению в Телеграм-канале ведомства, в 07:40 19 февраля ВСУ выпустили по населенному пункту Зайцево три снаряда 155-мм калибра. Также боевиками был осуществлен обстрел Киевского района Донецка. Снаряды были выпущены со стороны поселка Орловка в количестве 4 единиц 155-мм калибра. В 08:45 возобновились обстрелы по Киевскому району Донецка а также были зафиксированы атаки на Куйбышевский район.

В ночь с 18 на 19 февраля украинские боевики трижды атаковали Донецк, выпустив по городу 11 снарядов со стороны населенного пункта Тоненькое. Также обстрелы были осуществлены по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

17 февраля ВСУ выпустили снаряды по Петровскому району Донецка. В результате обстрела пострадала женщина, получив ранения. Было повреждено 13 домов и 2 объекта гражданской инфраструктуры в Петровском и Киевском районах а также в Енакиево.

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