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Боевики ВСУ хотели протиснуться небольшими формированиями левее от Угледара. Однако их перемещения не остались незамеченными и российские подразделения отбили их наступление. При этом неприятель кружил около места предполагаемого прорыва в течение нескольких часов.

Об этом рассказал Александр Ходаковский, возглавляющий батальон «Восток». С его слов, раздосадованные тем, что не смогли прорваться, украинцы дождались ночи и ударили по командному пункту из установки HIMARS.

Комбат отметил, что при ударе погиб его старый товарищ, который был офицером штаба. Ходаковский объяснил, что если враг уничтожит штаб армии, то это не повлияет на бои. А если будет утрачен штаб батальона, то бои быстро прекратятся. Поскольку последний отвечает за все процессы управления, сбора и анализа данных.

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