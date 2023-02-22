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Прошедшей ночью Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары, которые были направлены в самый тыл Донбасса. Это города Мариуполь и Донецк. Изначально предполагалось, что для обстрела украинцы применили дальнобойные ракеты GLSDB, которые в Киев прислал Вашингтон. Жители сообщили о странном звуке, который слышали при обстрелах.

Однако Даниил Безсонов, ранее занимавший должность замминистра информации в ДНР, сообщил, что это были другие снаряды.

Он заявил, ссылаясь на разведданные, что две недели назад из США на Украину были привезены 12 установок HIMARS. С ними же были поставлены ракеты, которые имеют дальность поражения до 150 километров.

Политолог заявил, что это новые снаряды и, вероятно, экспериментальные. По этой причине информацию о них держат в секрете.

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