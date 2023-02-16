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Украинские националисты предприняли попытку атаковать город Севастополь при помощи беспилотных летательных аппаратов. Это произошло утром 16 февраля. Отмечается, что накануне в районе Крыма были замечены дрон Daily Mail.RQ-4 Global Hawk США и военный разведывательный самолет RC-135W Великобритании.

ВСУ с самого утра осуществляют попытки атаковать беспилотными летательными аппаратами Севастополь, но, к счастью, российским военным успешно удается отражать вражеские нападения. Однако движение водного пассажирского транспорта через бухту было приостановлено в целях безопасности мирного населения. Перевозка людей осуществляется на автобусах.

Отмечается, что дроны были сбиты над Черным морем. Какой тип вражеского беспилотника был сбит российскими военными, властями не разглашается. Согласно достоверным данным, БПЛА были запущены с украинской территории. На данный момент известно, что вражеским дронам не удалось достичь своих целей.

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