Польская интернет-служба новостей RMF24, ссылаясь на данные проведенного опроса для Warsaw Enterprise Institute, сообщила, что все больше и больше граждан Польши меняют свое мнение, касательно украинского конфликта.
Согласно проведенному анкетированию, многие респонденты выразили утвердительное мнение относительно предложенных тезисов. Причем более 40% опрошенных ответили на поставленные вопросы одобрительно, как минимум на четыре из предложенных вариантов.
Суть основных тезисов, которые были предложены на рассмотрение опрашиваемых поляков:
- За украинским конфликтом стоит заговор западных элит, которые причастны к пандемии коронавируса.
- Украинские беженцы очень дорого обходятся Польше.
- Путину не пришлось бы начинать специальную военную операцию на Украине, если бы не экспансия Североатлантического альянса на Восток.
- Необходимо продвигать идею мира, даже если Украине придется пойти на территориальные уступки.
- Следует перестать поставлять оружие, так как это приводит к еще большей эскалации конфликта, к которому Польша не имеет никакого отношения.