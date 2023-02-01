Польская интернет-служба новостей RMF24, ссылаясь на данные проведенного опроса для Warsaw Enterprise Institute, сообщила, что все больше и больше граждан Польши меняют свое мнение, касательно украинского конфликта.

Согласно проведенному анкетированию, многие респонденты выразили утвердительное мнение относительно предложенных тезисов. Причем более 40% опрошенных ответили на поставленные вопросы одобрительно, как минимум на четыре из предложенных вариантов.

Суть основных тезисов, которые были предложены на рассмотрение опрашиваемых поляков: