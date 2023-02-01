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Польская интернет-служба новостей RMF24, ссылаясь на данные проведенного опроса для Warsaw Enterprise Institute, сообщила, что все больше и больше граждан Польши меняют свое мнение, касательно украинского конфликта.

Согласно проведенному анкетированию, многие респонденты выразили утвердительное мнение относительно предложенных тезисов. Причем более 40% опрошенных ответили на поставленные вопросы одобрительно, как минимум на четыре из предложенных вариантов.

Суть основных тезисов, которые были предложены на рассмотрение опрашиваемых поляков:

  • За украинским конфликтом стоит заговор западных элит, которые причастны к пандемии коронавируса.
  • Украинские беженцы очень дорого обходятся Польше.
  • Путину не пришлось бы начинать специальную военную операцию на Украине, если бы не экспансия Североатлантического альянса на Восток.
  • Необходимо продвигать идею мира, даже если Украине придется пойти на территориальные уступки.
  • Следует перестать поставлять оружие, так как это приводит к еще большей эскалации конфликта, к которому Польша не имеет никакого отношения.
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