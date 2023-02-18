Военные Украины начали более активно грабить местных жителей в районах Запорожской области, которые находятся под их контролем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Владимира Рогова, главу движения «Мы вместе с Россией».

Со слов Рогова, местные жители области стараются делать все, чтобы не встречаться с украинскими боевиками и прячутся по домам при их появлении.

Также он рассказал, что вся армия Украина повязла в коррупционных схемах. По этой причине простые солдаты ВСУ практически не получают необходимого снабжения.

Запорожская область стала частью России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. В ходе выборов 93 процента жителей заявили, что хотят присоединиться к Российской Федерации.