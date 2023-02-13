Украинские военные обстреляли штаб подразделения «Восток». Для этого они применили реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погиб российский офицер. Об этом рассказал Александр Ходаковский, командующий бригадой «Восток».

По данным источника, неприятель накануне совершал попытки выбить с позиций войска РФ небольшими группами немного левее от Угледара. Однако российские военные обнаружили боевиков ВСУ и отбили атаку.

По мнению Ходаковского, противник из злости ударил по расположению командного пункта «Востока» при наступлении ночи из установки HIMARS. Вследствие удара был убит офицер штаба.

При этом командир «Востока» заявил, что армия ВСУ не смогла прорвать оборону российских бойцов на линии боевых действий около Угледара.